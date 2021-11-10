Появились данные о травмах актрисы Елены Сафоновой после ДТП

Предполагаемой виновнице аварии - 21 год

В среду в Москве на Проспекте Мира в ДТП пострадала известная актриса Елена Сафонова. Звезду "Зимней вишни" доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломом ребер и надколенника. Также в аварии получила травмы и предполагаемая виновница – 21-летняя Маргарита Рафальская. Она управляла BMW и внезапно для остальных участников дорожного движения пересекла сразу несколько полос и вылетела на встречную, где в этот момент ехала машина известной актрисы. Стоит отметить, что за автомобилем предполагаемой виновницы ДТП числятся более 70 неоплаченных штрафов, в основном, за превышение скорости.

Авария произошла днём на Проспекте Мира. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения. И на них, и на записях нескольких видеорегистраторов хорошо видно, как двигавшийся в сторону области автомобиль, попытался перестроиться, а в результате - грубо нарушил правила дорожного движения, резко пересёк два ряда и вылетел на встречную полосу. Врезавшись в машину, за рулем которой находилась известная российская актриса Елена Сафонова.

Звезду фильмов "Зимняя вишня", "Женская собственность" и "Принцесса на бобах" госпитализировали в ближайшую клинику - НИИ имени Склифосовского. По предварительной информации, у неё диагностированы множественные травмы - закрытый перелом надколенника, перелом рёбер и руки, сотрясение мозга.

И, как стало известно, за рулем BMW, врезавшегося в машину актрисы, была Маргарита Рафальская. Предполагаемой виновнице аварии - 21 год. И на её автомобиле числятся более 70 неоплаченных штрафов, в основном, за превышение скорости. Сотрудники правоохранительных органов сейчас проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

А миллионы поклонников Елены Сафоновой беспокоятся о любимой актрисе. Летом у неё был юбилей - ей исполнилось 65 лет. И сейчас все желают ей справиться с травмами. И вернуться на сцену и к кинопроектам.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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