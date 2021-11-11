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Российский сенатор оценил планы Европы ввести санкции против Белоруссии

09:24
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Действия ЕС предсказуемы

Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока пытаются прорваться на территорию Польши. Сообщается, что польские солдаты прибегают к насилию, чтобы не допустить проникновения беженцев. В Варшаве и Берлине ситуацию называют крайне тревожной, но решения проблемы, похоже, не ищут. И пытаются назначить виноватых. Главный в этом списке, конечно белорусский лидер. Глава Еврокомиссии объявила, что на следующей неделе будут введены новые санкции против Минска. Похоже, это все, что готова предпринять Европа.

О ситуации вокруг Белоруссии с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил сенатор Игорь Морозов.

"Это решение предсказуемое (о санкциях против Белоруссии). В условиях той стратегии, которая давно определилась как главная линия выстраивания межгосударственных, межгрупповых отношений между Европой и Евразией, Европой и Белоруссией. И всегда в этой ситуации будет виноват президент Путин, потому что его рейтинг в мировом сообществе очень высокий. Россия, Путин и наши партнеры, Белоруссия в первую очередь, находятся под мощнейшим информационным ударом Евросоюза и США", - заявил Морозов.

Полную версию комментария эксперта смотрите в видео.

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