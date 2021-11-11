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Москву припорошило снегом

08:17
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Долго он не пролежит

Дальний Восток по-прежнему находится во власти мощного циклона. Сегодня утром в пробках встал Хабаровск. Причина заторов - снегопад и гололедица.

Штормовой ветер привел к отключению электричества в 4 поселках края. На данный момент без света остались около трех тысяч жителей. Аварийные бригады уже приступили к ремонту. Из-за ледяной корки на 5 участках дорог продолжают действовать  ограничения для всех видов транспорта.

Сегодня закрыто движение пассажирских автобусов по федеральной трассе Хабаровск-Биробиджан. Соседнюю Еврейскую автономную область тоже продолжает засыпать снегом.

Дыхание циклона ощутили и жители Сахалинской области. Уже вторые сутки в регионе не прекращаются ливни, а сегодня им на смену пришел мокрый снег. Штормовое предупреждение объявлено в 7 районах.

Портится погода и в столице. Атмосферный фронт принес осадки и гололед. А в ближайшее время Москву, по прогнозам синоптиков, окатит ледяным дождем. Минувшей ночью в городе выпал снег. Однако долго он не пролежит, по прогнозам, в четверг в столице будет 2-4 градуса тепла.
 

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