Колючий забор ЕС: лагерь беженцев у польской границы растет с каждым днем

ЕС во всем обвиняет Белоруссию

Миграция как оружие. Шквал критики накрыл Белоруссию в связи с нарастающим кризисом на границе с Польшей. Варшава сообщает, как минимум, о 470 новых попытках беженцев нелегально попасть в страну, ЕС призывает к скорейшей международной реакции и грозит санкциями, а Германия предлагает неожиданные решения по выходу из ситуации.

По одну сторону забора - свет прожекторов и живая цепь полицейских, по другую - зарево костров. Так пытаются согреться те, кто вынужден проводить здесь дни и ночи. В лагере мигрантов на белорусско-польской границе, по разным оценкам, от двух до четырех тысяч человек. 18 из них пытались пересечь границу в карете скорой помощи. Билет в новую жизнь был аннулирован польскими полицейскими.

А из Брюсселя стрелы гнева летят в сторону Минска. На заседании, посвященном проблеме мигрантов, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 15 минут рассказывал, как успешно белорусы наладили миграционный бизнес, какую имеют выгоду, как договорились со всеми ближневосточными странами, чьи выходцы сейчас не дают покоя польским пограничникам.

"Понятно, что белорусские власти используют людей как инструмент в политических целях. Они внушили им ложные ожидания. Все началось в Ираке. Иракцам, в основном приезжающим из Курдистана, сказали, что двери Европы открыты на границе с Белоруссией. Людей переправляют из Багдада в Минск, дальше - в Польшу и Литву", - заявил Боррель.

И вот уже чуть ли не в каждой европейской столице спешат обложить Минск санкциями и советуют, как разрешить миграционный кризис.

В Бундестаге предложили отправить мигрантов из Белоруссии на Украину. Общий смысл: пока страна топчется у порога еврозоны, может не словом, а делом помочь Европейскому Союзу и принять у себя тысячи голодных непрошенных гостей. В Киеве поспешили ответить на столь неожиданную инициативу.

"Могут взять по несколько беженцев к себе домой. Там еще места в кабинетах Бундестага есть. Очень странно, когда немцы нам начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать", - говорит секретарь СНБО Алексей Данилов.

Того, что мигранты изменят свой маршрут, опасается не только Украина, но и Литва. На границе с Белоруссией полицейские кордоны. И груды материалов для строительства забора и укрепсооружений в случае необходимости. Пока с высоких трибун звучит обеспокоенность положением миграционных дел, белорусские медики спасают жизни невольных заложников ситуации. Помощь оказали замерзавшему мальчику. Ребенок уже с семьей. Ночи на белорусско-польской границе становятся все холоднее.

"ТВ Центр".

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