ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Колючий забор ЕС: лагерь беженцев у польской границы растет с каждым днем

11:55
  • четверг
  • 11 ноября 2021

ЕС во всем обвиняет Белоруссию

Миграция как оружие. Шквал критики накрыл Белоруссию в связи с нарастающим кризисом на границе с Польшей. Варшава сообщает, как минимум, о 470 новых попытках беженцев нелегально попасть в страну, ЕС призывает к скорейшей международной реакции и грозит санкциями, а Германия предлагает неожиданные решения по выходу из ситуации.

По одну сторону забора - свет прожекторов и живая цепь полицейских, по другую - зарево костров. Так пытаются согреться те, кто вынужден проводить здесь дни и ночи. В лагере мигрантов на белорусско-польской границе, по разным оценкам, от двух до четырех тысяч человек. 18 из них пытались пересечь границу в карете скорой помощи. Билет в новую жизнь был аннулирован польскими полицейскими.

А из Брюсселя стрелы гнева летят в сторону Минска. На заседании, посвященном проблеме мигрантов, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 15 минут рассказывал, как успешно белорусы наладили миграционный бизнес, какую имеют выгоду, как договорились со всеми ближневосточными странами, чьи выходцы сейчас не дают покоя польским пограничникам.  

"Понятно, что белорусские власти используют людей как инструмент в политических целях. Они внушили им ложные ожидания. Все началось в Ираке. Иракцам, в основном приезжающим из Курдистана, сказали, что двери Европы открыты на границе с Белоруссией. Людей переправляют из Багдада в Минск, дальше - в Польшу и Литву", - заявил Боррель.

И вот уже чуть ли не в каждой европейской столице спешат обложить Минск санкциями и советуют, как разрешить миграционный кризис.

В Бундестаге предложили отправить мигрантов из Белоруссии на Украину. Общий смысл: пока страна топчется у порога еврозоны, может не словом, а делом помочь Европейскому Союзу и принять у себя тысячи голодных непрошенных гостей. В Киеве поспешили ответить на столь неожиданную инициативу.

"Могут взять по несколько беженцев к себе домой. Там еще места в кабинетах Бундестага есть. Очень странно, когда немцы нам начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать", - говорит секретарь СНБО Алексей Данилов.

Того, что мигранты изменят свой маршрут, опасается не только Украина, но и Литва. На границе с Белоруссией полицейские кордоны. И груды материалов для строительства забора и укрепсооружений в случае необходимости. Пока с высоких трибун звучит обеспокоенность положением миграционных дел, белорусские медики спасают жизни невольных заложников ситуации. Помощь оказали замерзавшему мальчику. Ребенок уже с семьей. Ночи на белорусско-польской границе становятся все холоднее.

"ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Беженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.