Власти готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте

О внесении в Госдуму сообщат дополнительно

В России прорабатываются законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

Разработкой занимается оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией и профильные ведомства, передает ТАСС.

В скором времени документы будут внесены в Госдуму на рассмотрение. "О их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно", - указали в штабе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что полная отмена ограничений и QR-кодов возможна только после окончания пандемии коронавируса.

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