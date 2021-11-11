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В Москве обсудили, как улучшить качество и безопасность новостроек

15:09
  • четверг
  • 11 ноября 2021

В столице появится координационный совет

Как повысить качество и безопасность новых домов, обсуждали в четверг в Москве на научно-практической конференции. В ближайшее время будет создан координационный совет, который станет следить за изменениями в нормативах строительства. Такая система позволит эффективнее и быстрее проверять работу подрядчиков, сообщает "ТВ Центр".

В столице сейчас возводят более 37 миллионов квадратных метров жилья - это две тысячи зданий, и все они находятся под строгим надзором специалистов.

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