В Москве обсудили, как улучшить качество и безопасность новостроек

В столице появится координационный совет
Как повысить качество и безопасность новых домов, обсуждали в четверг в Москве на научно-практической конференции. В ближайшее время будет создан координационный совет, который станет следить за изменениями в нормативах строительства. Такая система позволит эффективнее и быстрее проверять работу подрядчиков, сообщает "ТВ Центр".
В столице сейчас возводят более 37 миллионов квадратных метров жилья - это две тысячи зданий, и все они находятся под строгим надзором специалистов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram