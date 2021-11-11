Знак о двухминутной парковке у метро "Щукинская" демонтируют

Там появится знак, разрешающий остановку до 5 минут

Единственный в Москве дорожный знак "2 минуты" будет демонтирован. Эта табличка несколько лет висела под знаком "Парковка" у станции метро "Щукинская".

Две минуты - это время, на которое водитель может остановиться для посадки или высадки пассажира. Теперь на этом месте появится другой знак - "Стоянка запрещена". Согласно правилам, он позволяет делать остановку до 5 минут.

Между тем, как сообщили в ЦОДД, подобные знаки у других станций метро в Москве устанавливать не планируется.

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