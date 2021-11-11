В Минобороны заявили о повышении активности НАТО в Черноморском регионе

Российский Су-30 отогнал британский самолет-разведчик от побережья Крыма

Военная активность США и их союзников вблизи российских границ в Черноморском регионе повысилась. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации. В частности в четверг с 12 до 15 часов самолет разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе в районе юго-западной части Крымского полуострова.

"В целях контроля за его действиями был осуществлен подъем истребителя Су-30 ВКС России из состава дежурных сил", - говорится в сообщении Минобороны.

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