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Crew Dragon с четырьмя астронавтами успешно пристыковался к МКС

09:02
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Это третий регулярный пилотируемый полёт Crew Dragon на орбиту

Американский космический корабль Crew Dragon этой ночью успешно пристыковался к МКС. Спустя два часа члены экипажа  открыли люки и перешли на станцию. 

Это третий регулярный пилотируемый полёт Crew Dragon на орбиту, в нем принимают участие четыре астронавта: три представителя НАСА и один - Европейского космического агентства. На МКС они пробудут полгода. За это время им предстоит провести ряд экспериментов.

Встретили коллег россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

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