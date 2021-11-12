Crew Dragon с четырьмя астронавтами успешно пристыковался к МКС

Это третий регулярный пилотируемый полёт Crew Dragon на орбиту

Американский космический корабль Crew Dragon этой ночью успешно пристыковался к МКС. Спустя два часа члены экипажа открыли люки и перешли на станцию.

Это третий регулярный пилотируемый полёт Crew Dragon на орбиту, в нем принимают участие четыре астронавта: три представителя НАСА и один - Европейского космического агентства. На МКС они пробудут полгода. За это время им предстоит провести ряд экспериментов.

Встретили коллег россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram