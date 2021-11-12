"Взять ее!" В Подмосковье хозяин натравил пса на прохожую

Женщина в больнице

В Подмосковье задержали нетрезвого местного жителя, который натравил своего бойцовского пса на прохожую.

Инцидент произошел в Мытищах 25 октября на улице Широкая, но известно о нем стало только сейчас. Сначала 38-летнюю женщину едва не сбил красный автомобиль Audi. Водителя разозлило, что женщина начала снимать происходящее на камеру, открыл заднюю дверь и выпустил свою бойцовскую собаку. Затем он сказал команду "Взять ее!", и пес побежал в сторону женщины, пишет "360".

Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. Какого характера – не уточняется, женщине предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу. 35-летнего хозяина пса задержали.

По данному факту полиция проводит проверка, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова. Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры Московской области.

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