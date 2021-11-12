Народной артистке Татьяне Конюховой исполнилось 90 лет

Она сыграла десятки ролей

Сегодня юбилей отмечает советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Татьяне Конюховой исполнилось 90 лет.

Она с детства мечтала о творчестве, любила петь и танцевать, а после просмотра фильма "Цирк" твёрдо решила стать актрисой. Сразу после школы она переехала из Прибалтики в Москву и поступила во ВГИК. Конюхова дебютировала на экране, будучи студенткой. Известность и признание пришли уже через год - после главой роли в фильме "Майская ночь, или Утопленница" режиссёра Александра Роу.

Дальше была блистательная карьера в театре и ещё десятки образов в кино. В числе самых известных фильмов - "Разные судьбы", "Портрет жены художника", "Карьера Димы Горина"... За своё мастерство и талант Татьяна Конюхова получила множество государственных наград и премий.

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