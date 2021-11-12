Умер Виктор Коклюшкин

27 ноября писателю-сатирику исполнилось бы 76 лет.

Скончался писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. 27 ноября ему исполнилось бы 76 лет.

О кончине автора эстрадных монологов и пьес сообщил Telegram-канал "Новости Москвы". По неподтвержденным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Виктор Коклюшкин начал публиковаться в 1969 году в "Клубе 12 стульев" "Литературной газеты" и во многих других газетах и журналах. В 1980 году стал писать для эстрадных артистов. Монологи Коклюшкина читали со сцены Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова и другие исполнители, а также сам автор.

Коклюшкин также является автором пьес и программ: "Эх, Андрюша", "Три вопроса", "Круглая луна", "Фотография на память", "Я хотел бы сказать…" и других. По трагикомической повести Коклюшкина "Петя" поставлен моноспектакль.

В 1985 году Коклюшкин написал сценарий двухчасовой развлекательной телепередачи "Была зима", которая вышла на первом канале. Также в активе автора — сценарий фильма "Дядя Ваня и другие", в котором Коклюшкин снялся в роли автора.

Виктор Коклюшкин участвовал в телепередачах "Аншлаг", "Смехопанорама", "Кривое зеркало", "Смеяться разрешается", "Измайловский парк", "Клуб юмора" и других.

С 2012 по 2016 год Коклюшкин вел колонку в газете "Аргументы и факты" под названием "Диагноз Коклюшкина".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram