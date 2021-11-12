Россия передала странам СНГ больше миллиона тестов на COVID-19

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

Россия безвозмездно направила странам СНГ больше миллиона тест-наборов для диагностики коронавируса. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании глав правительств государств Содружества. Оно прошло в режиме видеоконференции.

Премьер-министр подчеркнул, что наша страна поставляет вакцины во все государства СНГ, кроме того помогает открывать лицензионные производства на местных предприятиях. Также Михаил Мишустин говорил о необходимости взаимодействия по климатический повестке. Одна из ключевых тем - сотрудничество в торгово-экономической сфере. За первое полугодие взаимная торговля выросла почти на 27 процентов. Также увеличился внешний оборот и общий объём ВВП.

"Ещё больше возможностей для наращивания экономического взаимодействия даст заключение соглашения о свободной торговле услугами. На их долю приходится более половины валового продукта стран Содружества. В этом году удалось существенно продвинуться в согласовании этого важного документа. Необходимо завершить переговорный процесс и выходить на подписание. Рассчитываем, что круг участвующих в нём государств будет максимально широким", - заявил Мишустин.

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