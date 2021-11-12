Все больше российских регионов вводят обязательную вакцинацию для пожилых

Врачи называют нынешний всплеск заболеваемости "волной непривитых"

В России за сутки выявили 40 тысяч 123 случая коронавируса. Это последние данные оперативного штаба. В регионах усиливают ограничительные меры. Обязательную вакцинацию пожилых граждан ввели уже в 12 субъектах. В больницы всё чаще попадают именно те, кто не сделал прививку.

Эту волну заболеваемости коронавирусом врачи между собой называют "волной непривитых". Пациенты красных зон московских стационаров в подавляющем большинстве - сплошь сомневающиеся в вакцинации или ее отрицающие. Вот типичный случай: кислородная поддержка, капельницы, - лечение далось Никите тяжело. 2 года мужчина работал удалённо дома, думал, что здоровье не подведёт. И это, по словам врачей, стандартная картина.

"Поражение лёгких было до 30% и благодаря лечению, как говорят врачи, с каждым днем становится все лучше и лучше. Одышка была сильная", - говорит Никита.

Нерабочие дни помогли сбить волну заболеваемости в столице. И хотя картина ещё далека от идеальной, число госпитализаций плавно снижается.

"На 15% уменьшился уровень выявления впервые выявленных заболеваний и на 4% - уровень госпитализаций. Эту тенденцию мы прослеживаем и на своем стационаре", - говорит главный врач ИКБ №2 Светлана Краснова.

Несмотря на режим ограничений, действующий в сфере торговли и ресторанного бизнеса, далеко не все добросовестно выполняют требования Роспотребнадзора. Усилить проверки по соблюдению антиковидных ограничений призвали сегодня власти Хакасии. В республике сохраняется высокий уровень заболеваемости, за сутки более 200 инфицированных.

В Черногорске на помощь гражданским коллегам пришли военные врачи.

"Прислали нам на помощь 3 сотрудников Минобороны. Двое из которых – анестезиологи-реаниматологи, один – инфекционист", - рассказал начальник отделения реанимации Черногорской межрайонной больницы Александр Эрбес.

Все на передовой: лечат пациентов, выполняют назначения, проводят обходы.

"Все пациенты тяжелые, большой объём работы. Такие пациенты с осложнениями поступают к нам в отделение реанимации", - говорит начальник инфекционного отделения военного госпиталя ЦВО Сергей Тменов.

Чтобы снизить уровень заболеваемости, по всей стране принимают дополнительные меры. Регионы один за другим вводят обязательную вакцинацию граждан старшего возраста. В Санкт-Петербурге установлен новый рекорд по иммунизации - за сутки вакцину от коронавирусной инфекции получили более 29 тысяч человек. Последовать примеру Северной столицы решили ещё в 11 субъектах. Без QR-кода не попасть в аквапарк или в салон красоты в Рязанской области. А в Смоленске - в заведения общепита. В Татарстане через неделю без кода не пустят в общественный транспорт.

Анастасия Мартынова, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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