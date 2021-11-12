Российские десантники высадились у западной границы Белоруссии

Проверяется компонент сил реагирования Союзного государства

Совместный тактический воздушный десант России и Белоруссии высадился на полигоне "Гожский" в Белоруссии. Как сообщили в Минобороны республики, это проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства. Она проводится в связи с наращиванием военной деятельности вблизи белорусской государственной границы.

"Сегодня на полигоне "Гожский" осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта от сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь и воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации в составе сводной батальонной тактической группы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации России, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии. Ранее в военном ведомстве заявили, что сосредоточение Польшей 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. Это больше напоминает создание ударных группировок войск, передает РИА Новости.

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