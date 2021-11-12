"Зеленый аскетизм": эко-активисты объявили войну привычным продуктам

Кому это выгодно?

На фронте "зеленого перехода" - неожиданный поворот. Франция и еще семь европейских стран добиваются признания атомной энергии экологичной. А президент Франции Макрон уже объявил о планах нового строительства нескольких АЭС на территории Франции после многолетнего перерыва. Эксперты хором говорят, что всё идет к тому, чтобы признать атомную энергетику "зеленой". Уверенности, что закрытие АЭС можно будет восполнить энергией ветра и солнца у властей западных стран всё меньше, а население и вовсе категорически отказывается сидеть без тепла и света ради даже самых благих целей. Но "зеленые" так просто сдаваться не намерены. И решили зайти с другой стороны. Они заявляют, что существующая веками культура потребления, в первую очередь гастрономическая, может привести к климатическим изменениям. А потому человечеству над срочно её менять. Естественно, путем отказа.

Для его выращивания ежедневно вырубается площадь, сопоставимая с размерами четырех школьных стадионов. Вредный дым от обжарки зёрен поднимается в атмосферу. Вода, используемая при ферментации, просачивается в почву, окисляя ее. Причем, сколько воды! 150 литров с учетом всего технологического процесса - такова реальная стоимость чашки утреннего кофе. А сколько энергии тратится на приготовление бодрящего напитка, страшно представить.

Активисты выносят кофе строгий приговор –"неэкологичен" по всем параметрам. Кофеманы, прочитав новость за чашечкой утреннего эспрессо (в США кофе регулярно пьют 80% взрослого населения), лишь улыбнулись. А вот производители забеспокоились. Мировой рынок кофе оценивается в 35 миллиардов долларов.

Бразилия, Колумбия, Вьетнам - для этих стран экспорт кофе весомая статья доходов бюджета. Если в одночасье все перейдут на цикорий, экономика рухнет. В зоне риска Индия и Китай, где выращивают чай. К самому напитку претензий меньше, чем к кофе, чего не скажешь об упаковке. В день житель мегаполиса в среднем заваривает три пакетика чая. При температуре 95 градусов из каждого выделяется почти 12 миллиардов частиц микропластика. Все это, в конечном итоге, попадает в окружающую среду. В общем, чай пить следует исключительно из заварника и никакого молока! Если кто и способен погубить планету – то это коровы! Буквально на пальцах объясняют эко активисты:

"В их желудках накапливается газ. В результате в атмосферу попадает огромное количество метана. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, крупнорогатый скот ежегодно выделяет на 18% углекислого газа больше, чем транспорт".

При том, что 84% того, что способен переварить желудок жвачного животного коровы, человеку в пищу категорически не подходит. Да и как считали количество метана, непонятно. От извержения одного вулкана на деле выбросов больше, чем от всех коров вместе взятых. Но миру навязывают "зеленый аскетизм", причем, самым радикальным способом.

Куда деть оставшихся Буренок и Хрюш гуманные эко-активисты, вроде Греты Тунберг, не уточняют. Более того, идут против человеческой природы, подчеркивают специалисты. Для полноценного развития Homo Sapiens нужен животный белок. Особенно в период, когда организм только формируется, тут важную роль также играет грудное молоко, с которым ребенок получает иммуноглобулин A для формирования иммунитета. Этого компонента нет в искусственных смесях. Нужны ребенку для формирования костей и мышечной ткани и мясо, и коровье или козье молоко. Для поддержания организма животный белок нужен и в период, когда процессы в организме замедляются - речь о преклонном возрасте. Мы, как ни крути, хищники - наличие клыков и ногтей тому явное подтверждение. Таким образом, то, что так отчаянно навязывают миру экоактивисты, человеку в большинстве своем не подходит, а часто даже вредит.

"Есть даже такое понятие: кишечник - второй мозг. Оно сейчас очень модно. Нашим пищевым поведением и выбором продуктов питания занимается не голова наша, а кишечная микробиота. Потому что она тренируется на определенный тип питания и выводит каждого человека на ту пищевую цепочку, которой он и пользуется ежедневно", -рассказала врач – диетолог Ольга Перевалова.

Но юная Грета Тунберг вместо посещения уроков биологии предпочитала участвовать в акциях протеста. А вот те, кто за ней стоят и, судя по качеству видеороликов, вкладывают в этот проект немалые средства, наверняка не пропускали уроков математики. Это тот случай, когда слова действительно "золотые". Вместо неэкологичного мяса коров потребителю предлагают экологичное искусственное по цене, в пересчете на рубли, примерно 6000 за кило. Ну а мировой рынок искусственных продуктов к 2035 году, по прогнозам, должен составить почти 300 миллиардов долларов.

"Раз уж вы идеологически оседлываете тему экопитания и какие-то продукты исключаете, какие-то продвигаете, то самое выгодное вам эти продукты и производить. Таким образом, сразу же возникает интерес к монополизации на этом рынке и к бюрократическому подавлению мелкого хозяйственника, чем кстати, ЕС и славится. Он душил греческих фермеров на протяжении многих десятилетий. Душил их и в форме подкупа - субсидий. Когда заставлял уничтожать маслиновые рощи и именно под субсидии выращивать смородину, которая в Греции не растет", - рассуждает руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Цель, подчеркивают специалисты, заставить людей платить больше за якобы правильные и экологичные продукты. "Это всего на всего такой коммерческий ход. Эко, био, это еще надо доказать насколько это чисто, экологично. Мы вот диетологи в этом абсолютно не уверены. Это чаще всего бывает только коммерческий ход и все", - говорит Ольга Перевалова.

Который умело используют транснациональные корпорации. Они же, кстати, спонсируют многие экологические проекты. Неэкологичным сейчас, при помощи медиа, можно признать абсолютно любой продукт. Взять хотя бы кладезь витаминов и микроэлементов авокадо. Огромная часть поставок которого контролируется мексиканской мафией, а при выращивании зеленые поля превращаются в пустыню.

В общем, у приличного человека при таком подходе кусок в горло не полезет и таких продуктов с каждым днем становится все больше. Учитывая, то, что сельское хозяйство в российской экономике играет существенную роль, например, мы уже который год первые по экспорту пшеницы.

И ведь главный вопрос классический – "А судьи кто?". Девочка – подросток, ругающая мировых лидеров за, как она выразилась "бла-бла-бла", на деле ничем не лучше этих самых политиков. Из-за зеленой энергетической революции Европа уже мерзнет. Учитывая нынешние продовольственные тренды, совсем скоро может и голодать, и тяжело просыпаться по утрам. Америка и здесь не поможет. Судя по многочисленным конфузам, президент Байден явно не входит в клуб любителей кофе.

Матвей Шестаков, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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