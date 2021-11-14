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Дилер, киллер и дефолт: в русском языке - новые слова и правила

15:51
  • воскресенье
  • 14 ноября 2021

Для чего меняют устоявшиеся традиции

С 9 ноября Москва вместе со всей страной обсуждает новые правила русской орфографии. Проект документа объёмом больше сотни страниц Министерство просвещения опубликовало на федеральном портале проектов нормативных актов.

И это дело - не сугубо филологическое. В конце концов, по-русски говорим и пишем мы все, а выпускникам, например, летом ЕГЭ сдавать. Вопросов масса.

Наталья Тарасова выясняла - зачем написали новые правила, и что в них изменилось (смотрите видео)

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