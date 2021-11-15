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На Чукотке из-за снежного циклона нарушено авиасообщение

08:40
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

В школах отменили занятия учеников с первого по пятый классы

 

На Чукотке из-за снежного циклона нарушено авиасообщение. В аэропорту Анадыря на несколько часов задерживаются вылеты самолётов. В городе — сильная метель. В школах отменили занятия учеников с первого по пятый классы. В региональном МЧС предупредили о том, что погода будет ухудшаться. Ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

В Магаданской области водителей по возможности просят не пользоваться личным транспортом. Из-за мокрого снега и наледи ограничено движение автобусов и большегрузов на трассе "Магадан - Балаганное - Талон".

Непогода - и в столичном регионе. Снег, ветер и ночные заморозки уже привели к образованию гололедицы. В середине недели дневная температура опустится до минусовых значений. К концу ноября, по прогнозам синоптиков, в Москве и Подмосковье ударят январские морозы.

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