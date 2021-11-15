ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина взрыва на металлургическом комбинате в Липецке

08:35
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

В результате ЧП пострадал один человек

Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту взрыва, который прогремел накануне поздно вечером на складе Новолипецкого металлургического комбината.

Практически всю территорию предприятия и небо над ним озарило яркое пламя. Густой чёрный дым был виден за несколько километров от места ЧП. Как сообщили в МЧС, огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Частично обрушились стены и кровля. В результате взрыва пострадала женщина. Её доставили в ожоговый центр в тяжёлом состоянии.

В ликвидации последствий ЧП задействовали 30 спасателей и 10 единиц техники. К этому часу возгорание полностью ликвидировано. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса. Комбинат, как сообщается, уже возобновил работу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Взрыв на металлургическом комбинате в Липецке
Взрыв на металлургическом комбинате в Липецке
Взрыв на металлургическом комбинате в Липецке
Взрыв на металлургическом комбинате в Липецке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.