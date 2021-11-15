Названа причина взрыва на металлургическом комбинате в Липецке

В результате ЧП пострадал один человек

Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту взрыва, который прогремел накануне поздно вечером на складе Новолипецкого металлургического комбината.

Практически всю территорию предприятия и небо над ним озарило яркое пламя. Густой чёрный дым был виден за несколько километров от места ЧП. Как сообщили в МЧС, огонь распространился на площади 250 квадратных метров. Частично обрушились стены и кровля. В результате взрыва пострадала женщина. Её доставили в ожоговый центр в тяжёлом состоянии.

В ликвидации последствий ЧП задействовали 30 спасателей и 10 единиц техники. К этому часу возгорание полностью ликвидировано. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса. Комбинат, как сообщается, уже возобновил работу.

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