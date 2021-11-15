Захарова ответила на угрозы украинских военных уничтожать мигрантов

Киев уже "набил руку", прокомментировала официальный представитель МИД

Брюссель расширит санкции против Минска. Сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят ситуацию на белорусско-польской границе и согласуют чёрный список лиц и организаций, которых считают причастными к возникновению миграционного кризиса. В перечень попадут авиакомпании и турфирмы, а также физические лица. Ирак тем временем скоро начнёт вывозить своих граждан. Первый авиарейс запланирован на четверг.

Реанимация проходит в лесу, при свете фонарей. Женщина – ее имя и возраст только предстоит установить – почти без сознания от переохлаждения. Еще двух мужчин, завернутых в туристические термоодеяла, польские волонтеры обнаружили возле деревни Топчикалы. Братья Кадер и Лоас – обоим около 40 – тайно перешли белорусско-польскую границу, но заблудились и выбились из сил. Если бы не добровольцы, которые прочесывают лес, оба замерзли бы насмерть.

"Я понятия не имею, как долго это может продолжаться. Мы предполагаем, что проведем здесь всю зиму. Но чего мы очень боимся, так это того, что становится все холоднее и холоднее, и в этих лесах будет все больше и больше тел", - говорит Агата Колодзей, координатор движения "Спасение".

По другую сторону границы, куда по автомагистралям тянутся все новые колонны мигрантов, разрастается палаточный лагерь. Гуманитарные конвои и просто неравнодушные белорусы привозят сюда теплые вещи, еду и воду.

"Детишки все получили еду, как вы видите. Уже они приходят с мамами получать пакеты для взрослых и для детей", - рассказала Ирина Степаненко, председатель Гродненского союза женщин.

Всем своим видом польские военные демонстрируют: они готовы жестко пресечь любую попытку прорыва. К границе стянуты 2 тысячи полицейских и еще 15 тысяч солдат и офицеров Войска Польского. Подвозят новые катушки колючей проволоки. А заместитель главы МВД республики Мачей Вонсик заявил в интервью, что власти готовы возвести новое ограждение на границе с Белоруссией. Линия тянется на 400 с небольшим километров. И строительство каждого километра с датчиками движения и камерами наблюдения обойдется польскому бюджету в миллион долларов. Ну а пока, чтобы успокоить своих сограждан, в городке Чижев в 140 километрах от Гродно, власти открыли выставку армейской и даже спасательной техники, с помочью которой собираются отбивать штурм границы.

"Люди могли бы чувствовать себя в большей безопасности благодаря этой выставке. Послушайте, это происходит в 100-150 километрах от нас, все смотрят телевизор. Наверняка будет безопаснее, когда эта ситуация прекратится, и будет налажен диалог, диалог между ЕС и Беларусью. Это должно способствовать тому, чтобы ситуация успокоилась", - рассказал пожарный Камиль Крол.

Но мнение рядового пожарного, судя по действиям, Варшаву интересует намного меньше, чем советы партнеров из Европы и Америки. В Лондоне утверждают, что миграционный кризис Белоруссия якобы спровоцировала по указке Москвы.

"Злонамеренные действия России не только в Европе, но и во всём мире дестабилизируют обстановку. Это создаёт угрозу безопасности многих стран. Очень важно, чтобы государства Европы и НАТО послали чёткий сигнал о существовании для нас красных линий и совместно защищали общие ценности", - сообщил Бен Уоллес, министр обороны Великобритании.

А госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау сообщил, что кризис на границе отвлекает внимание от действий России по отношению к Украине. В Киеве подхватили заявление и пообещали уничтожать не то мигрантов, не то разведчиков под видом мигрантов, хотя в эту страну никто из арабских беженцев не стремится вовсе. Сообщение прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Уничтожать научились. Рука набита. Правильно, Украина - не Россия, це Европа", - написала она.

В понедельник Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудят ситуацию на границе Польши и Беларуси и расширение санкций против Минска. В частности, в отношении лиц и авиакомпаний, которые "прямо или косвенно" поддерживают незаконный приток мигрантов в Белоруссию.

Егор Киселёв, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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