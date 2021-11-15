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В Москве открылась "Мастерская новых медиа"

14:47
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Запланированы лекции, мастер-классы и тренинги, в том числе от известных режиссеров

"Мастерская новых медиа" открылась сегодня в Москве. Это образовательная программа президентской платформы "Россия - страна возможностей" и некоммерческой организации "Диалог", которая реализуется на базе центра "Сенеж".

Среди участников проекта - специалисты в сфере интернет-коммуникаций, которые работают в пресс-службах госучреждений. Всего - более 70 человек со всей страны. Темой встреч станут антикризисный пиар и работа с рисками. Запланированы лекции, мастер-классы и тренинги, в том числе от известных режиссеров.

"Принимать решения, оценивать факты, слышать, видеть. Эти элементы актерского мастерства вышли как раз из анализа человеческого поведения. И на основании человеческого поведения сделаны правила, как актеру вести себя на сцене. От обратного можно смотреть, как жить", - сказал Дмитрий Бертман, генеральный директор, художественный руководитель театра "Геликон-опера".

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