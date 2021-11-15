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Москва прощается с академиком Чазовым

11:54
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Евгений Иванович ушел из жизни на 93-м году жизни

 

Москва прощается с академиком Евгением Чазовым. Церемония проходит в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии. Евгений Иванович возглавлял его около полувека. Выдающийся кардиолог, он создал самую совершенную систему лечения больных с инфарктом миокарда в нашей стране.

Открытые Чазовым методы лечения спасли миллионы жизней во всем мире. Он лечил высших советских и иностранных руководителей. Три года был министром здравоохранения СССР. Евгений Иванович ушёл из жизни на 93-м году жизни.

"Я очень хорошо представляю масштаб личности этого человека. То, что он делал, непосильно никому ни сегодня, ни в будущем. Он произвёл революцию в нашем здравоохранении", - сказал член РАН Александр Баранов.

"Сегодня мы прощаемся с Евгением Ивановичем Чазовым, олицетворяющим целую эпоху", - отметила Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства.

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Евгений Чазов
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