Москва прощается с академиком Чазовым

Евгений Иванович ушел из жизни на 93-м году жизни

Москва прощается с академиком Евгением Чазовым. Церемония проходит в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии. Евгений Иванович возглавлял его около полувека. Выдающийся кардиолог, он создал самую совершенную систему лечения больных с инфарктом миокарда в нашей стране.

Открытые Чазовым методы лечения спасли миллионы жизней во всем мире. Он лечил высших советских и иностранных руководителей. Три года был министром здравоохранения СССР. Евгений Иванович ушёл из жизни на 93-м году жизни.

"Я очень хорошо представляю масштаб личности этого человека. То, что он делал, непосильно никому ни сегодня, ни в будущем. Он произвёл революцию в нашем здравоохранении", - сказал член РАН Александр Баранов.

"Сегодня мы прощаемся с Евгением Ивановичем Чазовым, олицетворяющим целую эпоху", - отметила Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства.

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