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Проект благоустройства парка Покровское-Стрешнево определят москвичи

15:20
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

На платформе "Активный гражданин" идет голосование

Судьбу столичных парков решают сами москвичи в рамках голосования, которое проходит сейчас на сайте "Активный гражданин". Уникальные природные ансамбли планируют благоустроить, создав на внушительных территориях все условия для более комфортного отдыха горожан. Что именно обещают сделать в Покровском-Стрешневе и сохранят ли заповедную зону?

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.

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