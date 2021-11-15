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Трассу Петербург-Севастополь завершат за три года

14:45
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Об этом заявил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко

Доехать из Санкт-Петербурга до Севастополя без единой остановки станет возможно через три года. К этому времени компания "Автодор" закончит строительство трассы, которая соединит север и юг нашей страны.

Об этом и других амбициозных проектах рассказал сегодня Владимиру Путин глава предприятия Вячеслав Петушенко. Он отметил и другие достижения концерна. Уже сдана трасса Москва - Санкт-Петербург. Скорость движения по ней составляет 130 километров в час. Преодолеть расстояние между столицами можно всего за пять часов. Значимый объект - ЦКАД. Строительство уже завершено.

Из-за масштабности проектов не хватает рабочих рук. В ближайшее время компания планирует нанять 20 тысяч специалистов. Президент поинтересовался, как решается другой актуальный вопрос.

Владимир Путин: Вы знаете, мы в целом в строительном комплексе – это касается и дорожного строительства – принимаем решения, связанные с дебюрократизацией в широком смысле этого слова: избыточное регулирование, устаревшая нормативная база. Как Вы оцениваете ситуацию в компании с этой точки зрения?

Вячеслав Петушенко: Вспоминал, когда ЦКАД сдавали, – я ещё в своё время сдавал кольцевую вокруг Санкт-Петербурга, её тоже строил, прошло десять лет, – и сравнил с точки зрения проблематики принятия решений, что было тогда и то, что сейчас. Могу сказать, что за последние два года, Владимир Владимирович, сделано достаточно много. Сегодня и "нормативная гильотина" ["регуляторная"] включена, которая позволяет вообще очень многие вопросы дебюрократизировать.

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