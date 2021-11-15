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В Москве открыли онлайн-запись на экспресс-тестирование на COVID-19

15:04
  • понедельник
  • 15 ноября 2021

Это можно сделать в приложении или на сайте "ЕМИАС.Инфо"

Заполнять заявку для экспресс-тестирования на коронавирус теперь можно онлайн, а не только вручную в пункте тестирования. Сегодня новая функция появилась на сайте и в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо".

В заявке надо указать фамилию, имя, отчество, документ, удостоверяющий личность, или номер полиса, а также дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания. После внесения всех этих данных онлайн-система выдаст специальный QR-код заявки. Его и нужно показать администратору в точке экспресс-тестирования. В городе их сейчас работает более 70.

"Мы получаем экономию времени тех, кто пришел на экспресс-тестирование, мы минимизируем риск ошибок со стороны администраторов, которые вводят данные. Мы ускоряем процесс тестирования. Теперь он занимает всего 10-15 минут", - сказала главный врач городской поликлиники №2 департамента здравоохранения столицы Наталья Шиндряева.

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