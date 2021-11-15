Темпы вакцинации растут: ситуация с COVID-19 в России остается напряженной

Введение QR-кодов показывает свою эффективность

На заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции отмечено, что заболеваемость снизилась впервые за 2 месяца - это эффект от ужесточения санитарных мер. А в Госдуме начинается работа над законопроектами о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. К этому вынуждает эпидобстановка, которая всё ещё остаётся напряжённой.

Темпы вакцинации в Новодвинске (Архангельская область) бьют все региональные рекорды. За несколько часов сделать прививку успевает около сотни человек. Вот только до введения QR-кодов в регионе такой популярностью прививочные кабинеты не пользовались.

В целом по стране темпы вакцинации за неделю выросли на шесть процентов. Такие данные озвучивают в Минздраве. Прививку сделали ещё более 3 миллионов человек. Очевидно, что для части из них решающим аргументом стали ограничительные меры. В Краснодаре в торговые центры не попасть без QR-кода. В Красноярске, Кемерове, Тюмени и Санкт- Петербурге сертификат о наличии иммунитета необходим для посещения салонов красоты, спортзалов и театров. И решительные меры дают результат - в Москве заболеваемость вторую неделю падает.

"Количество вновь выявленных заболевших, снизилось на 23 процента и количество госпитализаций на 19. Это уже хороший тренд, хотел сказать слова благодарности всем, кто поддержал нерабочие дни, всем, кто своевременно вакцинировался, и тем, кто соблюдает требования Роспотребнадзора, масочный режим, все это вместе дает, конечно, положительный эффект", - отметил Сергей Собянин.

Уже понятно, что введённые президентом нерабочие дни позволили переломить ситуацию. Первые выводы были озвучены в понедельник в правительстве, на заседании Координационного совета по борьбе коронавирусом.

"По итогам прошедшей 45 недели мы впервые видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъема. Мы сегодня фиксируем снижение по стране на 2 процента - это важно. В девяти субъектах заболеваемость снижается от 2 процентов в Архангельской области до 23 процентов в городе Москве", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Но всё это, как говорят, средняя температура по больнице. Тех, кому ставят диагноз КОВИД-19, всё ещё много. Это требует значительных медицинских ресурсов. В ряде регионов отмечается рост количества госпитализированных пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии.

Сильнее всех отстаёт Дагестан - там вакцинировано лишь 34 процента населения. Глава региона заявил председателю правительства: введение QR-кодов в регионе увеличило темпы в 2,5 раза. Закрепить эту практику на федеральном уровне может Госдума. Сейчас проходят консультации с экспертным сообществом и регионами. С 1 февраля QR-коды, скорее всего, станут обязательными для посещения общественных мест и поездок в междугороднем транспорте. А городской, как метро и автобусы, будет работать в прежнем режиме. Не коснутся ограничения аптек и продуктовых магазинов. Понятно, что такая инициатива нравится не всем, вот только на другой чаше весов - тысячи человеческих жизней.

Уже очевидно, что введение QR-кодов показывает свою эффективность, ведь активно распространяют коронавирус люди без иммунитета. Пока в России недостаточно вакцинированных, выход один - стимулировать граждан делать прививки.

Кстати, введение QR-кодов поддерживают и учёные. Вирусологи убеждены, что вакцинация и ограничения позволят предотвратить появление новых мутаций опасного вируса.

Пётр Вершинин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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