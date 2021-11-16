Эксперт спрогнозировал развитие ситуации на белорусско-польской границе

Ростислав Ищенко предупредил, что в конфликт могут втянуть Украину

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе.

До какой степени может обостриться миграционный кризис? Кто заинтересован в его нагнетании? Готов ли Запад искать выход вместе с Минском? И есть ли опасность, что в конфликт Белоруссии с Евросоюзом будет втянута Украина?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Ростислав Ищенко, обозреватель Международного информационного агентства "Россия сегодня".

"В этот альянс - Латвия, Литва, Польша – Украина тоже вроде вступает. Теоретически они могут попытаться создать зону безопасности, поскольку Белоруссия не контролирует свою территорию", - сказал эксперт.

Полный комментарий Ищенко смотрите в видео.

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