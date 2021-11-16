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Летчики ВКС России провели учения с САР на аэродромах в Сирии

09:08
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Пилоты армии арабской республики впервые отработали пуски управляемых ракет "воздух-воздух" с истребителей МиГ-29

Пилоты российских ВКС поделились опытом и провели совместные тренировки со своими сирийскими коллегами. Во время учений пилоты армии арабской республики впервые отработали пуски управляемых ракет "воздух-воздух" с истребителей МиГ-29.

На советском многоцелевом истребителе МиГ-29 полковник сирийских ВВС летает уже 17 лет. По давней традиции пилотов военной авиации, о себе и службе - минимум слов, главное - боевая машина.

- Это лучший самолёт в мире. Мы с ним - одно целое.

Сегодня на тренировке сирийские летчики испытывают новое для себя вооружение класса "воздух-воздух".

Российская ракета Р-73 - проверенная временем и эффективная в любых условиях воздушного боя. Условные цели успешно поражены. Но в данном случае главное - даже не техника и вооружение. Летчики российских ВКС делятся опытом с сирийскими коллегами.

"Учим воевать с воздушным противником. Важным этапом подготовки любого летчика является пуски управляемых ракет "воздух-воздух". Сирийские летчики впервые применили управляемые ракеты Р-73 с самолетов МиГ-29. В дальнейшем мы планируем совершенствовать тактику ведения ближнего и дальнего воздушного боя с целью недопущения провокаций в небе Сирии, а также вблизи ее границ", - сообщил Максим Алексанин, командир эскадрильи ВКС.

Для техников и летчиков подготовка самолета и проверка его перед вылетом - не просто техническая процедура, а настоящий ритуал. Кто-то назовет это приметами и суевериями, профессионалы убеждены - мелочей в летной работе не бывает. Только в этом случае задание будет успешно выполнено, а экипаж вернется на базу.

"У нас не очень современные самолеты, это правда, но мы поддерживаем их в боевом состоянии. Все регламентные работы происходят в срок. Мы верим в наше оружие, нашу страну и в будущее, в котором у нас появится возможность летать на истребителях нового поколения", - убежден Абдель Джабар, пилот истребителя МиГ-29.

Пока на земле идет разбор выполненного задания, очередной самолет уходит в небо. Лишь 40 минут в воздухе. За годы войны сирийская военная авиация потеряла многое - технику и главное - многих опытных летчиков. Сказывается и экономическая ситуация. Учебные полеты проходят не так часто, как хотелось бы. Поэтому каждый вылет - настоящее событие и бесценный опыт.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

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