В России стартовал конкурс на продвижение соцрекламы в интернете

Его проводит Институт развития интернета

Конкурс на продвижение социальной рекламы в Сети стартовал сегодня в России. Его проводит Институт развития интернета.

Принять участие могут некоммерческие организации, фонды и все те, кто занимается продвижением социально значимых инициатив. Победителей определят уже в начале следующего года. Они получат возможность разместить свою рекламу на крупнейших интернет-площадках.

"Победители конкурса получат сотни миллионов показов рекламных баннеров на ведущих площадках в Рунете. Основные требования к участникам конкурса - это соответствовать нашим тематическим линиям, это федеральный масштаб кампании, а также качество предоставляемого креатива и рекламных материалов. В частности, это раскадровка и посадочная страница", - заявил Андрей Воронков, заместитель генерального директора АНО "Институт развития интернета".

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