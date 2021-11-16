В регионах расширяют действие системы обязательной вакцинации

QR-код теперь можно получить не только на портале госуслуг, но и в МФЦ

В регионах расширяют списки тех, кто привиться должен обязательно. Пенсионеры и студенты - в Курской области. Няни и кассиры - в Ивановской. А сертификат о вакцинации и QR-код с этого дня можно получить не только на портале госуслуг, но и в МФЦ.

Одного читательского билета теперь недостаточно, чтобы посетить областную библиотеку имени Пушкина. QR-код на входе проверяют волонтеры. Сертификат о вакцинации требуют и на входе в магаданский драматический театр. Зрителей просят приходить заранее, чтобы не создавать очередей в гардероб.

Система QR-кодов введена в десятках российских регионов. В Пермском крае и Курганской области они необходимы для посещения спортзалов и массовых мероприятий. В Калининградской области без подтверждающего наличие иммунитета документа не пустят в кинотеатры, кафе, рестораны. В Кемерове шопинг доступен только привитым, переболевшим или тем, кто сдал ПЦР-тест. Госдума сейчас рассматривает возможность закрепления системы QR-кодов на федеральном уровне. С 1 февраля они могут стать обязательными для посещения общественных мест и поездок в междугороднем транспорте.

Ограничительные меры дают результат. После двух месяца непрерывного подъема зафиксировано снижение заболеваемости. Но это не повод расслабляться. Ковидные больницы по-прежнему заполнены. Более 1,5 тысячи пациентов с COVID-19 приняли на лечение военные врачи в Хакасии. Они помогают гражданским коллегам в красных зонах.

"Многие пациенты поступают в тяжелом состоянии, в почтительном возрасте и имеют множественные патологии. Они все нуждаются в нашей помощи", - заявил Евгений Абросимов, начальник пульмонологического отделения военного госпиталя ЦВО.

Врачи не устают повторять: в реанимациях практически нет привитых людей, и это важнейший аргумент в пользу вакцинации. Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49 процентов. Этого мало, чтобы остановить распространение очень заразного дельта-штамма. К тому же, скоро у многих подойдет срок ревакцинации. Нужно поторопиться. Все больше людей это понимают. В целом по стране темпы вакцинации за неделю выросли на шесть процентов и продолжают расти.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram