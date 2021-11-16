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Врачи института Склифосовского удалили у пациентки гигантскую опухоль печени

15:15
  • вторник
  • 16 ноября 2021

Специалисты провели ювелирную операцию

Врачи института Склифосовского провели сложнейшую, двухэтапную операцию по удалению гигантской опухоли печени. Ювелирная работа хирургов позволила не только сохранить пациентке собственную печень, но и дать шанс на выздоровление еще одному больному.

- Опухоль 20 сантиметров в диаметре. Жидкостное скопление - это кровь из разорвавшейся опухоли.

Если точнее - гигантской 4,5-киллограммовой опухоли печени. Ювелирную операцию по её удалению провели специалисты НИИ Склифосовского. 67-летняя женщина экстренно поступила из онкоцентра Блохина.

"Была выполнена двухэтапная резекция печени. Первым этапом, у этой больной, с целью остановки кровотечения и увеличения массы остающейся левой доли печени, была выполнена перевязка правой воротной вены, перевязка сегментарных артерий правой доли печени. С одной стороны, мы смогли остановить кровотечение. С другой стороны, это создало предпосылки к росту контралатеральной левой доли печени", - рассказал старший научный сотрудник отделения трансплантации печени НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Олег Олисов.

И уже на втором этапе операции, когда новообразование уменьшилось в объёмах, и риски для печени стали минимальными, опухоль удалили. За две недели врачам удалось даже сохранить пациентке собственную печень - изначально они готовились к худшему сценарию - пересадке.

Подробности смотрите в репортаже Александры Паниной.

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