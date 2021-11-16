Врачи института Склифосовского удалили у пациентки гигантскую опухоль печени

Специалисты провели ювелирную операцию

Врачи института Склифосовского провели сложнейшую, двухэтапную операцию по удалению гигантской опухоли печени. Ювелирная работа хирургов позволила не только сохранить пациентке собственную печень, но и дать шанс на выздоровление еще одному больному.

- Опухоль 20 сантиметров в диаметре. Жидкостное скопление - это кровь из разорвавшейся опухоли.

Если точнее - гигантской 4,5-киллограммовой опухоли печени. Ювелирную операцию по её удалению провели специалисты НИИ Склифосовского. 67-летняя женщина экстренно поступила из онкоцентра Блохина.

"Была выполнена двухэтапная резекция печени. Первым этапом, у этой больной, с целью остановки кровотечения и увеличения массы остающейся левой доли печени, была выполнена перевязка правой воротной вены, перевязка сегментарных артерий правой доли печени. С одной стороны, мы смогли остановить кровотечение. С другой стороны, это создало предпосылки к росту контралатеральной левой доли печени", - рассказал старший научный сотрудник отделения трансплантации печени НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Олег Олисов.

И уже на втором этапе операции, когда новообразование уменьшилось в объёмах, и риски для печени стали минимальными, опухоль удалили. За две недели врачам удалось даже сохранить пациентке собственную печень - изначально они готовились к худшему сценарию - пересадке.

Подробности смотрите в репортаже Александры Паниной.

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