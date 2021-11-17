Исторический музей показал "Смолянок" Дмитрия Левицкого

Серию портретов привезли из "Русского музея"

В Историческом музее открылась уникальная выставка. Знаменитые "Смолянки" Дмитрия Левицкого впервые в полном составе покинули родной "Русский музей" и теперь гостят в Москве.

Серия портретов воспитанниц Смольного Института благородных девиц, созданная русским мастером конца XVIII века - безусловный шедевр мировой живописи. 7 девушек изображены в полный рост на фоне условного пейзажа или театральной драпировки. Но никакой статичности. До Левицкого таких динамичных портретов в России не создавали.

Здесь также можно увидеть и другие экспонаты, которые привезли из Петербурга в рамках серии юбилейных выставок, посвящённых 150-летию Исторического музея.

"Портрет Екатерины II, Ивана Бецкого, который был одним из основателей Смольного института, полотна, которые украшали один из классов. Думаю, очень интересно будет зрителям увидеть 4 нравоучительные "картушки", которые висели в одном из кабинетов, на которые девушки, собственно, смотрели и созерцали, как нужно себя вести", - рассказали в музее.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram