Почти 7 миллионов москвичей сделали прививки от гриппа

Это около 55% всего населения города

В Москве прививку от гриппа сделали почти семь миллионов человек, это около 55 процентов всего населения города. Об этом сегодня сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что в столице умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Что касается коронавируса, то число новых случаев в Москве за последние сутки - чуть больше 2600, это почти на 1200 меньше, чем накануне. Больничный за последний день закрыли около 7400 пациентов. И сегодня же на заседании президиума правительства города принято решение дополнительно выделить более пяти с половиной миллиардов рублей на лечение пациентов с ковид. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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