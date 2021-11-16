Станцию БКЛ метро "Марьина Роща" подключают к системе теплоснабжения

Открытие уже скоро

В Москве завершается строительство метро "Марьина Роща" Большой кольцевой линии. Открытие запланировано на следующий год. Она станет пересадочной на одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии и Второго московского диаметра. Визитной карточкой нового метровокзала станут эскалаторы-гиганты - 130 метров - самые длинные в столице. Сейчас строители приступили к этапу подключения коммуникаций.

Будущую станцию БКЛ "Марьина Роща" подключают к системе теплоснабжения. Задача перед специалистами Московской Энергетической Компании стоит не из простых – обеспечить теплом не только новый метровокзал, но и транспортно-пересадочный узел МЦК. А ещё – интегрировать в систему теплоснабжения станцию "Марьина роща" Люблинско-Дмитровской линии. На помощь приходят высокие технологии.

"На стадии проектирования мы используем систему цифрового моделирования, которая нам позволяет найти оптимальные варианты прокладки теплотрассы. Непосредственно в самом производстве работ используются современные материалы: трубы в ППУ-изоляции обеспечены системой дистанционного контроля, которые позволяют определить малейшие повреждения трубопровода, не прибегая к их предварительному разрытию. Система обеспечивает подачу сигнала на центральный диспетчерский пункт, и, в принципе, мы можем с точностью до метра определить, на каком участке произошло повреждение трубы", - рассказал заместитель начальника управления нового строительства ПАО "МОЭК" Дмитрий Сапронов.

Это не только исключает ошибки, но и сокращает сроки работ. Тепловая нагрузка на станцию "Марьина Роща" составит 0,881 Гкал/час, примерно столько тепла потребляет в месяц жилая квартира. За три квартала текущего года МОЭК подключила более 240 объектов к системам теплоснабжения, среди них - дом-музей семьи Третьяковых и Ледовый дворец "Кристалл", 40 домов по программе реновации. Суммарная нагрузка этих объектов сопоставима с потреблением тепла городом с населением 250 тысяч человек.

Александра Панина, Владимир Черных и Сергей Долгих, "ТВ Центр".

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