Эксперт назвал роковую ошибку США в отношениях с Россией и Китаем

Алексей Маслов убежден, что на текущем этапе у России и Китая совпадают идеалы и понимание глобального развития

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили текущее состояние отношений Китая с США и Россией. Грозит ли США и Китаю новый виток торговых войн? Возможно ли обострение конфликта вокруг Тайваня? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов.

"Россия и Китай – партнеры, это правда. У нас на текущем этапе совпадают идеалы и понимание глобального развития. Мы выступаем за мир без санкций. Китай и Россия чувствуют себя уязвленными в этой ситуации, которую создает США. Американцы сделали крупнейшую ошибку, когда начали давить на Россию и Китай по одним и тем же линиям. Естественно, две стороны сошлись", - сказал эксперт.

Полный комментарий Маслова смотрите в видео.

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