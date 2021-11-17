В Казани выросло число отравившихся суррогатным алкоголем

Одна девушка находится в коме

В Казани увеличилось число отравившихся суррогатным алкоголем. Госпитализированы 13 человек, трое находятся в реанимации, одна пострадавшая девушка - в коме.

У пациентов в крови медики обнаружили метанол. Массовое отравление произошло во время студенческой вечеринки в коттеджном поселке Салмачи. Молодые люди рассказали, что пятилитровую бутыль с крепким алкоголем они приобрели по объявлению в интернете. Полицейские устанавливают источник происхождения суррогата. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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