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В Казани выросло число отравившихся суррогатным алкоголем

08:37
  • среда
  • 17 ноября 2021

Одна девушка находится в коме

В Казани увеличилось число отравившихся суррогатным алкоголем. Госпитализированы 13 человек, трое находятся в реанимации, одна пострадавшая девушка - в коме.

У пациентов в крови медики обнаружили метанол. Массовое отравление произошло во время студенческой вечеринки в  коттеджном поселке Салмачи. Молодые люди рассказали, что пятилитровую бутыль с крепким алкоголем они приобрели по объявлению в интернете. Полицейские устанавливают источник происхождения суррогата. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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