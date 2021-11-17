Политика раскритиковали за раздутый штат

Громкий скандал разгорается в Германии. Ангелу Меркель обвинили в создании теневой канцелярии. Выяснилось, что после отставки она собирается нанять слишком много сотрудников для своего офиса. Политические противники не только критикуют её за раздутый штат, но и утверждают, что согласие на финансирование аппарата получено нечестным путём.

Руководитель бюро и его заместитель, два секретаря, два референта, офисный представитель и водитель. Внушительный штат сотрудников будет работать на отставного канцлера. Министерство финансов уведомило Бундестаг о планах Меркель нанять почти в два раза больше человек, чем положено по закону. Расширение крайне необходимо, уверяют в правительстве.

"Есть большая необходимость в новых постоянных должностях. Эту потребность нельзя закрыть никаким другим способом", - сказала Беттина Хагедорн, государственный секретарь ФРГ по финансам.

Работа офиса будет финансироваться из федерального бюджета. Только оклад руководителя бюро Меркель составит 10 с половиной тысяч евро. Пикантность ситуации в том, что ещё два года назад депутаты проголосовали за ограничение штата и госрасходов на содержание аппаратов бывших чиновников. Ко всему прочему Меркель назначили максимально возможную пенсию - 15 тысяч евро. Это примерно 1 миллион 200 тысяч рублей. Не пора ли умерить аппетиты, задались вопросом политические противники главы кабмина.

"Госпожа Меркель всегда позиционировала себя как непритязательного канцлера. Очевидно, с этим покончено. Роскошь её будущего бюро наводит на мысль, что она хочет создать теневую канцелярию. Очевидно, действующий министр финансов Шольц по уши в долгах перед ней. Иначе это сверхобеспечение персоналом не объяснить", - говорит член "Левой партии" ФРГ Гезине Лёцш.

Так что теперь Меркель обвиняют не только в создании тайного кабинета, но и в сговоре с главой Минфина. Тем более что лидер социал-демократов, вице-канцлер Олаф Шольц может сменить её на посту главы правительства. Парламентские выборы прошли в Германии в сентябре. По их итогам правящий блок, который долгое время возглавляла Меркель, показал худший результат в своей истории. И вот теперь - новый удар по репутации объединения. К слову, бывшие канцлеры и президенты Германии после сложения полномочий всегда продолжают трудиться в Бундестаге. За лишние расходы критикуют и предшественника Меркель - Герхарда Шрёдера. Как узнали журналисты, в 2017 году функционирование его берлинского офиса обошлось налогоплательщикам почти в 600 тысяч евро. А ведь экс-канцлер получает ещё и пенсию, и другие пособия.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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