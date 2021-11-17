"Погибают, лежат все непривитые": врач рассказал о пациентах COVID-госпиталя

У многих россиян страх перед прививкой больше, чем перед коронавирусом

Более чем в два раза Москва увеличила объемы экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом сегодня заявила заммэра Анастасия Ракова. Сейчас в столице работают свыше 70 специальных медпунктов. Благодаря этому выявить заболевание можно на ранней стадии и прервать цепочку распространения инфекции. А в МФЦ теперь можно получить бумажные сертификаты о вакцинации.

За сертификатом на бланке Алексей Иванович пришел вместе с супругой. Оба привиты. Но зайти в личный кабинет на сайте госуслуг с помощью смартфона или компьютера пенсионерам сложно. А в больницах Владивостока за QR-кодами - огромные очереди. Вот и решили заказать сертификат в городском отделении МФЦ. Оперативность - главный плюс. Все, кто сегодня получает сертификаты в регионах, теперь спокойно могут посещать любые места, где предъявлять QR-код необходимо.

"В основном, это граждане пожилого возраста, пенсионеры, либо это граждане иностранных государств, либо граждане, которые на сегодняшний момент не имеют учетной записи на портале госуслуг и у них просто нет возможности распечатать QR-код у себя из личного кабинета", - рассказала Оксана Ледовская, руководитель отделения МФЦ во Владивостоке.

Новое правило получения QR-кодов - инициатива российского правительства. Причем, документ доступен не только вакцинированным, но и переболевшим, и людям с противопоказаниями к прививкам.

Сертификаты, которые собиралась забрать студентка волгоградского мединститута, фальшивые (см. видео). А изготовил их врач городской поликлиники. Всего более 50 бланков. Обоих полицейские задержали. Теперь участникам криминальной схемы может грозить реальный срок за мошенничество и взяточничество.

"Медработник составлял соответствующую документацию и вносил в неё недостоверные сведения. После этого подложные сертификаты о вакцинации передавались гражданам за денежное вознаграждение", - рассказал Антон Корнаухов, заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вот только от ковида фальшивая справка никогда не защитит. И расплачиваться, если человек заболеет, придется уже собственным здоровьем.

"Недавно спорили вот с соседом. Он говорит, у меня своя правда, у тебя своя правда, он 18 числа поступил, 10 дней его колбасит", - сказал Сергей Сотников, пациент моноинфекционного госпиталя Областной больницы №11 Омутинского района Тюменской области.

Сосед по палате - один из 12 пациентов ковидного госпиталя Тюмени, у кого болезнь протекает тяжело. Запоздалое понимание того, что вакцинироваться жизненно необходимо, пришло, когда люди оказались на больничных койках. В области сразу три новых очага коронавируса.

"В реанимации погибают, лежат все непривитые. К сожалению, люди не верят, что заболевание достаточно серьезное, у них до сих пор страх прививки больше, чем страх перед болезнью", - рассказал Роман Самусев, анестезиолог-реаниматолог моноинфекционного госпиталя областной больницы №11 Омутинского района Тюменской области.

Но таких примеров в стране все меньше. Заболеваемость ковидом почти неделю устойчиво идет на спад, а темпы и масштабы вакцинации, наоборот, растут. Поэтому теперь привитые россияне могут не уходить на самоизоляцию после общения с больными коронавирусом. Это решение Минздрава. Но с одним уточнением - контактировавшие должны пройти полный курс вакцинации. Или иметь сертификат о том, что они уже переболели. Но, как и в случае с прививками, с момента выздоровления должно пройти не более полугода.

Тимур Абдуллаев, Лилия Акиньшина. "ТВ Центр".

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