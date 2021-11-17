Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Влада Матвеева

Мальчику нужен раздвижной эндопротез

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушым и помог Владу Матвееву из Москвы. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать всю необходимую сумму. У мальчика - саркома Юинга левой большеберцовой кости. С онкологическим заболеванием боролись долго и тяжело, но оно привело к необратимым последствиям - часть ноги пришлось удалить. Сейчас больная нога короче здоровой уже на 18 сантиметров. Помочь может дорогостоящий раздвижной эндопротез, который будет расти вместе с ребёнком. И теперь у мамы Влада есть необходимые деньги.

Слова благодарности от мамы: "Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Я хочу выразить Вам огромную благодарность за помощь в сборе средств на эндопротез для Владислава! Спасибо за понимание, сострадание и милосердие к нашей семье! Я безгранично счастлива, что на белом свете есть люди с такими большими, наполненными любовью сердцами! Владиславу еще предстоит перенести серьезную операцию. Для сына это хирургическое вмешательство — последний шанс на выздоровление и жизнь без костылей. И его нам дали Вы! Именно Ваше внимание помогло нашей семье пережить временные трудности и обрести силы для дальнейшей борьбы! Тяжело передать словами все чувства и эмоции, которые я сейчас испытываю! Это радость, счастье и любовь к каждому из Вас! Мне очень приятно, что столько людей заинтересовано в выздоровлении моего ребенка! На душе так тепло от Вашей колоссальной поддержки! Я искренне, от всего сердца хочу пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, любви, долгой и светлой жизни! Пусть Вас всегда окружают только добрые и отзывчивые люди, а удача сопутствует Вам во всех делах! Храни Господь Вас и Ваших близких! С уважением, мама Владислава".

У фонда много других подопечных, помощь которым нужна как можно скорее. Ника Попова родилась со множественными пороками сердца. И уже в первые дни жизни перенесла серьезную операцию. Сейчас девочке 3 года, и она совсем не набирает вес. Это значит, что необходимо установить специальный биологический протез легочного клапана. Но родители сами собрать деньги на лечение не в силах.

Мы продолжаем помогать Нике все вместе. Для этого достаточно отправить сообщение на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ.

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