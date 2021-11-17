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Депутат от КПРФ задержан по подозрению в педофилии

12:02
  • среда
  • 17 ноября 2021

Возбуждено уголовное дело

Во Владивостоке сотрудники полиции задержали депутата регионального заксобрания от КПРФ Артема Самсонова. Его подозревают в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

По версии следствия, инцидент произошел на территории базы отдыха. Сейчас свидетелей допрашивают, а в доме депутата проходит обыск.

"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК России (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - сообщила Аврора Римская, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю.

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