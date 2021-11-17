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Заподозренный в педофилии депутат-коммунист отказался пройти детектор лжи

14:45
  • среда
  • 17 ноября 2021

В квартире задержанного проводят обыски

Заподозренный в педофилии депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов отказался проходить детектор лжи. По версии следствия, мужчина совершал действия сексуального характера в отношении 11-летнего ребенка. В квартире задержанного проводят обыски. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как рассказывают однопартийцы депутата законодательного собрания Приморского края Артёма Самсонова, его задержали на трассе Владивосток-Уссурийск. Остановили сотрудники ГИБДД, после чего в сопровождение СОБРа отвезли домой для проведения обыска. А там следственную группу уже ждала группа поддержки депутата.

Пока шёл обыск, в квартиру никого не пускали. И только на выходе депутат смог дать первые комментарии. "Дело трёхлетней давности. Всё это касается политики - политическое дело", - сказал он.

Уголовное дело в отношении депутата от партии КПРФ возбуждено по статье "Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Серьёзные обвинения, которые сам подозреваемый и, конечно, его однопартийцы полностью отвергают.

"По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении", - сказала Аврора Римская, старший помощник руководителя управления СУ СК России по Приморскому краю.

"Как нам теперь стало понятно, они, скорее всего, ищут фаллоимитатор", - сообщила Елена Пономарева, помощница депутата Заксобрания Приморского края Натальи Кочуговой.

Что нашли в ходе обыска, следователи пока не рассказывают. Самсонов в Компартии с 2009 года. И уже почти десять лет заседает в Заксобрании Приморского края. Некоторые называют депутата личностью неординарной. Он очень любит путешествовать. Как принято говорить, объехал полмира. О чём рассказывал в социальных сетях. Делился впечатлениями и фотографиями, порой, пикантного содержания.

В 2012 году был скандал, связанный с его появлением на пляже Владивостока в набедренной повязке. Сообщалось, что якобы отдыхающие пожаловались в полицию на неподобающее поведение. Потом Самсонов долго судился с журналистами, рассказавшими эту историю. А вот сегодня в интернете появились и другие снимки, на которых запечатлён человек, очень похожий на депутата Артёма Самсонова и других членов партии. Отдых с алкоголем, с мужчинами и женщинами, иногда в стиле ню. Но все обвинения - это политический заказ. Такое однозначное мнение однопартийцев. Согласно уголовному кодексу, Артёму Самсонову грозит наказание до двадцати лет лишения свободы.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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Задержание Артема Самсонова
Задержание Артема Самсонова
Артем Самсонов
Артем Самсонов
Задержание Артема Самсонова
Задержание Артема Самсонова
Артем Самсонов
Артем Самсонов
Задержанный Артем Самсонов
Задержанный Артем Самсонов
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