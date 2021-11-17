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Анжелен Прельжокаж привез в Москву "Лебединое озеро" XXI века

15:12
  • среда
  • 17 ноября 2021

Громкая постановка - в Большом театре

В среду вечером в Большом – премьера. "Лебединое озеро" в постановке знаменитой труппы классика современного балета, француза Анжелена Прельжокажа. Сказка на музыку Чайковского, где, кажется, знакомо всё, предстанет в новой трактовке - весьма провокационной. Известный хореограф задумал масштабный спектакль ещё три года назад, когда ставил в Петербурге балетную фантазию как раз на тему "Лебединого озера". История получилась совсем несказочная.

Труппа французского хореографа Анжелена Прельжокажа на репетиции, волнуясь, пробует сцену Большого театра. Ответственный момент! И рискованный шаг! Ведь привезли в Москву знаковую постановку - "Лебединое озеро". Новая версия.

"Это что-то очень трогательное, пронзительное, важное для нас - показать именно здесь "Лебединое озеро". Ведь в балетном мире Большой театр - это такая вершина, может быть, самая высокая из всех", - поделился Прельжокаж.

Это "Лебединое озеро" XXI века. Прельжокаж признается: решился на постановку, лишь когда появилась оригинальная идея. В его балете, конечно, есть невозможная любовь Зигфрида и Одетты. Но одна из главных тем еще и экологическая катастрофа. И в либретто зритель прочитает весьма неожиданную историю. Как нечистый на руку бизнесмен и злой волшебник Ротбарт замыслил разработку у озера нефтегазового месторождения. И опасаясь, что Одетта нарушит его планы, превратил девушку в лебедя.

Декорации - анимационные. Музыка - большая часть, конечно, Чайковский. Причем, не только к этому балету. Использовали и другие произведения, даже хоровые сочинения. А группа 79Д добавила музыки XXI века - электронной.

Костюмами занимался российский модельер Игорь Чапурин, он уже не раз работал с французским постановщиком. Сейчас задача была особенно сложной - да, танец современный, но и без реверанса классике обойтись никак нельзя. Так и возник японский минимализм.

А что касается финала, то и он, конечно, сильно отличается от счастливой версии советского балета. Пропасть обозначена, признается Анжелен Прельжокаж. Герои рядом с ней. А вот дальше - многоточие.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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