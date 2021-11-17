В Москве заработал первый светящийся пешеходный переход

Тестирование показало, что вероятность аварий на таком переходе снижается более чем на 80%

На юго-западе столицы заработал первый в городе светящийся пешеходный переход. Находится он на Болотниковской улице.

Система устроена таким образом, что при приближении пешехода автоматика считывает его траекторию, включает сигнальные огни, подсветку дороги, а также информационное табло с надписью: "Пропустите пешехода". Как отметили в столичном Дептрансе, тестирование показало, что вероятность аварий на таком переходе снижается более чем на 80%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram