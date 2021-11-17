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В Новосибирске ветеринары установили собаке протезы на все лапы

22:35
  • среда
  • 17 ноября 2021

Животное восстанавливается после операции

Уникальная операция в Новосибирске. Ветеринары успешно вживили 4 титановых протеза бездомной собаке по кличке Моника из Краснодара, которой живодёры отрезали все лапы. Умирающую собаку нашли зоозащитники. Они же собрали средства на спасение животного и привезли Монику в новосибирскую клинику. Совсем скоро у неё может начаться совсем другая - счастливая жизнь в Лондоне.

Эту собаку зовут Моника - в новой жизни. Что было в старой, можно только догадываться, по обрубкам всех четырёх лап. Кто это сделал и почему оставил умирать животное на обочине, не ясно. Но другие, добрые люди, не прошли мимо.

Долгий процесс реабилитации. Моника снова училась ползать и даже плавала в бассейне, чтобы держать в тонусе мышцы. Около года ушло на подготовку собаки к операции по протезированию. Собаку нашли в Краснодаре, а клиника, где ей могли поставить новые ноги - в Новосибирске. Через соцсети волонтёры собрали на перелёт и лечение 400 тысяч рублей.

Подобные операции делают только в двух клиниках на планете - в Лондоне и в Новосибирске. Технология новая и уникальная. Ранее уже несколько кошек получили сразу все новые лапки. Моника - первая в мире собака, которой поставили четыре бионических протеза.

Теперь врачи и волонтёры ждут полного восстановления после операции. И, по их словам, Моника справляется отлично. Более того, эта история покорила зоозащитницу из Великобритании и, возможно, скоро спасённая собака может переехать в Лондон.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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Собака Моника с протезами
Собака Моника с протезами
Собака Моника
Собака Моника
Собака Моника с протезами
Собака Моника с протезами
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