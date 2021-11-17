Обрушение стеллажей с алкоголем в Красноярске попало на видео

Причины инцидента выясняются

В Красноярске выясняют обстоятельства происшествия в складском помещении на западе города. Там в среду днём обрушились два стеллажа с алкогольной продукцией, сообщает "ТВ Центр".

Момент ЧП попал на камеру видеонаблюдения. Металлические конструкции, заставленные тяжёлыми коробками, рухнули прямо на одного из рабочих. Позже спасатели извлекли мужчину из-под завалов. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Уже известно, что стеллажи были совсем новыми - их установили только минувшим летом. Прокуратура Красноярского края начала проверку на предмет нарушения требований охраны труда и техники безопасности.

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