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Обрушение стеллажей с алкоголем в Красноярске попало на видео

22:14
  • среда
  • 17 ноября 2021

Причины инцидента выясняются

В Красноярске выясняют обстоятельства происшествия в складском помещении на западе города. Там в среду днём обрушились два стеллажа с алкогольной продукцией, сообщает "ТВ Центр".

Момент ЧП попал на камеру видеонаблюдения. Металлические конструкции, заставленные тяжёлыми коробками, рухнули прямо на одного из рабочих. Позже спасатели извлекли мужчину из-под завалов. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Уже известно, что стеллажи были совсем новыми - их установили только минувшим летом. Прокуратура Красноярского края начала проверку на предмет нарушения требований охраны труда и техники безопасности. 

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Последствие обрушение стеллажей на складе
Последствие обрушение стеллажей на складе
Последствие обрушение стеллажей на складе
Последствие обрушение стеллажей на складе
Последствие обрушение стеллажей на складе
Последствие обрушение стеллажей на складе
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