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Штурмовавшему Капитолий "шаману" вынесли суровый приговор

08:52
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Судья заявил, что не может назначить более мягкое наказание из-за крайне радикального характера преступления

В США суд приговорил к 3,5 года тюрьмы одного из самых известных участников штурма Капитолия.

Речь о 34-летнем Джейкобе Ченсли, которому американские СМИ дали прозвище "Шаман". Молодой человек штурмовал здание в боевой раскраске, меховой шапке с рогами и с американским флагом, намотанным на копьё. Из-за яркого образа обвинение называет мужчину символом варварских беспорядков. На суде Ченсли частично признал себя виновным, а в ходе разбирательства у него диагностировали многочисленные расстройства психики.

В итоге "Шаману" дали такой же срок, как и участнику штурма, который напал на полицейского. Судья заявил, что не может назначить более мягкое наказание из-за крайне радикального характера преступления. Это пока два самых суровых приговора по делу о штурме Капитолия. Всего же по нему проходят более 650 человек.

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