Чехия вводит жесткий локдаун для непривитых граждан

Они не смогут посещать массовые мероприятия, церковные службы и торговые центры

В европейских странах, где темпы вакцинации остаются на низком уровне, фиксируют рекордные приросты числа инфицированных коронавирусом.

В Чехии за сутки заболели более 22 тысяч человек. Со следующей недели власти вводят жёсткий локдаун для непривитых. Они не смогут посещать массовые мероприятия, церковные службы и торговые центры. Разрешены будут только походы за продуктами и лекарствами. Как подчеркнули в чешском правительстве, другие меры оказались неэффективными.

Такие же ограничения действуют в Австрии. Там за минувшие сутки зафиксировано 14,5 тысячи случаев заболевания ковидом - самый высокий показатель с начала пандемии. Но наибольший прирост за последние дни - в Германии. Свыше 50 тысяч случаев инфицирования за сутки. Ангела Меркель назвала ситуацию драматической и призвала не откладывать вакцинацию.

Во Франции также растёт число заболевших, но количество госпитализаций существенно снизилось благодаря прививочной кампании.

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