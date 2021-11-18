На Сицилии - торнадо, а на Сардинии бушует сильнейший шторм

Гигантский торнадо, шторм и сильное наводнение. На юг Италии обрушилось стихийное бедствие. Есть погибший. Ураганный ветер переворачивал машины и выбивал окна в домах. Вода затопила множество зданий.

Южные регионы Италии - сейчас не самое привлекательное место для туризма. На Сицилии - торнадо, а на Сардинии бушует сильнейший шторм. Проливные дожди не прекращаются уже несколько дней. На улицах - наводнение. Здания подтоплены. Местные власти закрыли школы и просят людей не выходить из дома.

53-летний житель муниципалитета Модика на Сицилии погиб. Мужчина вышел на улицу, чтобы проверить, не поврежден ли его дом, а в итоге пострадал сам. Еще одна супружеская пара - в больнице. Мужчину госпитализировали с травмой головы после того, как его ударила дверь, сорванная ветром. Его супруга получила ушибы.

Ураган и мощные потоки воды сносят все на своем пути. Предприятия терпят убытки. Непогода обрушилась на острова как раз во время сбора оливок. Ущерб уже составляет миллионы евро. Торнадо прошелся по территории плодоовощного рынка коммуны Комизо. Одну из дорог муниципального значения закрыли после того, как кровля слетела с крыши здания и перекрыла движение. Работают пожарные, полиция и коммунальные службы. Синоптики заявляют, летом на Сицилии была рекордная жара - почти 50 градусов. Температура воды вокруг острова сильно нагрелась и уже осенью стала причиной мощного шторма.

Елена Сахно, Борис Гладков, "ТВ Центр".

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