Минобороны показало видео пуска гиперзвуковой ракеты

Министерство обороны России показало видео пуска гиперзвуковой ракеты. "ТВ Центр" публикует кадры полета "Циркона".

Пуск выполнили с фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". "Циркон" поразил морскую цель в Белом море.

"По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Цель поражена прямым попаданием", - отметили в оборонном ведомстве.

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