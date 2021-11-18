Арестован блогер, пробежавший по машине ДПС

Дмитрий Разбаков извинился за свой поступок

В Москве на 15 суток арестовали блогера, который ради просмотров на своем канале пробежал по полицейскому автомобилю.

Провокационный ролик появился в Сети несколько дней назад. На нем двое молодых людей зажигают дымовые шашки прямо у стен Кремля, после чего подбегают к автомобилю ДПС и влезают на крышу. В момент записи в салоне находился патрульный. Съемка явно удалась, и видео быстро набрало более 10 тысяч просмотров. Вот только полицейских сюжетный поворот явно не впечатлил, и блогеров задержали. Позже один из героев успел даже извиниться за свой поступок, однако от ареста за мелкое хулиганство это его не спасло.

"Обязуюсь и каюсь, что больше такого не повторится. Это было очень глупо, это было для снятия пранка. И вам не советую. Всем добра", - заявил Дмитрий Разбаков.

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