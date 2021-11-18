ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Арестован блогер, пробежавший по машине ДПС

14:59
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Дмитрий Разбаков извинился за свой поступок

В Москве на 15 суток арестовали блогера, который ради просмотров на своем канале пробежал по полицейскому автомобилю.

Провокационный  ролик появился в Сети несколько дней назад. На нем двое молодых людей зажигают дымовые шашки прямо у стен Кремля, после чего подбегают к автомобилю ДПС и влезают на крышу. В момент записи в салоне находился  патрульный. Съемка явно удалась, и видео быстро набрало более 10 тысяч просмотров. Вот только полицейских сюжетный поворот явно не впечатлил, и блогеров задержали. Позже один из героев успел даже извиниться за свой поступок, однако от ареста за мелкое хулиганство это его не спасло.

"Обязуюсь и каюсь, что больше такого не повторится. Это было очень глупо, это было для снятия пранка. И вам не советую. Всем добра", - заявил Дмитрий Разбаков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Блогер Дмитрий Разбаков
Блогер Дмитрий Разбаков
Блогер Дмитрий Разбаков в суде
Блогер Дмитрий Разбаков в суде
Блогер Дмитрий Разбаков
Блогер Дмитрий Разбаков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.